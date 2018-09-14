تقرير مجلس الوزراء يرد على شائعات رواد التواصل الاجتماعي

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تداولت بعض الوسائل الإعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات، في مختلف المجالات طيلة الأسبوع الماضي وهو ما أحدث حالة من البلبلة في الشارع المصري، خصوصًا وأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، ولأن رئيس الوزراء يعلم مدى تأثير الشائعات والمعلومات المغلوطة على إثارة الفتن.

وفعلًا قام مركز المعلومات برصد عدد من الشائعات التي تداولها المصريون في الفترة ما بين 7سبتمبر حتى14 سبتمبر الجاري، والتي أحدثت حالة من الغضب في الشارع المصري.

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ويقدم لكم موقع “مصر 365” في هذا التقرر 5 شائعات رصدها المركز ونفاها، مع توضيح حقائقها، بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.

أولاَ: “مترو الأنفاق” يلغي خصم تذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة .

أُثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء خصم تذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة بمترو الأنفاق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً على أن سعر تذكرة المترو لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ثابتة كما هي ولم تتغير وهى بقيمة 50 قرشاً للتذكرة على كل الخطوط.

وشدد على أنه لا مساس مطلقاً بالدعم المقدم على تذكرة المترو لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة وحرصها على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير حياه كريمة لهم.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كل مشروعات إنشاء وتطوير خطوط المترو، وذلك لتقديم كل الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدةً على أن حركة قطارات المترو منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

ثانيًا: زيادة في أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق مع بدء العام الدراسي الجديد

تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم وجود أية زيادات في أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بمترو الأنفاق.

وأضاف أن أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب كما هي وبنفس أسعار العام الماضي، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وتابعت: أن أسعار اشتراكات الطلاب ستكون على النحو التالي: 33 جنيهًا لمدة 3 شهور بعدد رحلات 180 رحلة لعدد 25 محطة، و41 جنيهًا لأكثر من 25 محطة، مشيرةً إلى أن ثمن استمارة الاشتراك 5 جنيهات، لأى طالب سيقوم بعمل الاشتراك لأول مرة، موضحةً أنه عقب ملء الاستمارة سيتم اعتمادها وختمها من الجامعة أو المعهد أو المدرسة، ومن ثم استخراج كارت الاشتراك للطلاب، مضيفةً أن قيمة الكارت الذكي 25 جنيهًا لأى طالب يقوم باستخراجه لأول مرة فقط، على أن يتم تجديده كل 3 شهور.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تمامًا لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة مترو الأنفاق (16048).

ثالثًا: انتشار فيروس الجلد العقدي بين المواشي بمحافظة سوهاج

انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي فيروس الجلد العقدي بين المواشي في قرى مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً على عدم ظهور أية أعراض أو حالات ماشية مصابة بمرض الجلد العقدي، مشيرةً إلى أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة على الفور بتشكيل وإرسال فريق بيطرى إلى قرى مركز جهينة بمحافظة سوهاج؛ للوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة، وقد تبين أن حالة المواشي بالمحافظة مستقرة وجيدة تماما، ولا يوجد أية مشكلات صحية بها، أو أية أعراض لانتشار مرض الجلد العقدي.

وتابعت الوزارة، أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.

كما أشارت الوزارة إلى إجرائها لعدد من الحلقات النقاشية مع الأهالي بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالات نفوق أو الاشتباه في إصابة الماشية بأمراض، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).

رابعًا: تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم انتشار فيروس يهدد الدواجن سواء بمحافظة المنوفية أو غيرها.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه فور تداول تلك الأنباء قامت الوزارة بإرسال فرق تقصى بيطرية في جميع إدارات و مراكز محافظة المنوفية، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي أكدت على عدم وجود أية حالات مرضية بين الدواجن، وشددت على أنه لم ترد أي شكاوى أو بلاغات إلى مديرية الطب البيطري تخص الدواجن سواء كانت مزارع أو تربية منزلية.

وتابعت الوزارة أن لديها المعمل المرجعي للرقابة البيطرية علي الإنتاج الداجني وفروعه بالمحافظات المختلفة وهي معامل معتمدة دولياً، وحاصلة على شهادة الأيزو 17025، وتتولى هذه المعامل تشخيص الأمراض التي تصيب الدواجن.

وأهابت الوزارة بوسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).

خامسًا: “التضامن” تقرر وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بالفيزا

أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف صرف معاش التضامن الاجتماعي بالفيزا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف معاشات التضامن عن طريق الفيزا، وأن عملية الصرف مستمرة وتسيير كما هي.

وأوضحت وزارة التضامن، أن ما حدث هذا الشهر هو عطل فني مؤقت بـ”سيستم” الصرف، وأنه جارى حالياً تدارك الأمر على وجه السرعة لتبدأ عملية الصرف خلال يوم أو يومين على الأكثر.

وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017، لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.

وناشدت الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.

وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل 1.600.000 أسرة تشمل الأسر الفقيرة وأسر السجناء ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).