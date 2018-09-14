طقس خريفي معتدل وانخفاض نسبة الرطوبة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بحسب نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب البلاد وجنوب سيناء ، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وأوضحت نشرة أخبار الطقس ، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف حتى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية على كل منهما فتكون شمالية غربية.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن مصر تعيش طقسا خريفيا معتدلا ، حيث تبقى درجات الحرارة في معدلاتها في هذا التوقيت من العام ، كما تشهد البلاد تحسنا ملحوظا في نسب الرطوبة ، حيث تصل نسبتها في السواحل الشمالية لـ80% ، وفي القاهرة والوجه البحرى 75%.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 33 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 38 درجة.

أسوان ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 39 درجة.