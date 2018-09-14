بالفيديو: وزارة المالية توضح تفاصيل إنشاء متحف لسك العملة

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أكد الدكتور “شريف حازم” الذي يشغل منصب مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، أن الوزارة قد بدأت في تنفيذ متحف سك العملة منذ ثلاثة أشهر، مؤكداُ أن الوزارة قد اتخذت الفكرة عند افتتاح قناة السويس الجديدة وذلك تخليداً لهذه المناسبة.

كما أشار خلال تصريح له على قناة “إكسترا نيوز” صباح اليوم، أن المتحف سوف يضم عدداً من العملات التذكارية التاريخية، التي تتواجد في المخازن الخاصة بالمصلحة والقصور الملكية، مؤكداً على أن الوزارة سوف تعرض مجموعة ترجع إلى عصر محمد علي باشا وأولاده وأحفاده حتى عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

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كما أكد أن المتحف سوف يضم عدداً كبيراً من العملات التي كان يمتلكها الملك فاروق داخل محفظته الخاصة، وعدد من العملات المدون عليها مشروع السد العالي ومشروع قناة السويس، هذا بالإضافة إلى المصريين الذين حصلوا على جائزة نوبل، مؤكداً إلى أن مصر لديها عملات تم سكها في الخارج قبل عام 1953.

وأضاف في نهاية حديثه أن هذا المتحف يعد ذات أهمية كبيرة، حيث أنه يسعى أن يوثق الإنجازات المصرية، وتذكير الشباب المصري بتاريخ بلدهم، ومن المفترض أن يتم افتتاح المتحف مطلع العام المقبل، الذي سوف يضم آلاف القطع والعملات المعدنية التاريخية والنادرة في مصر.

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