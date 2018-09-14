الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق

منذ 58 دقيقة أخبار مصر
الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في مرفق مترو الأنفاق ، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ، الذي يبدأ في يوم 22 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، والتي نفت بدورها صحة ما تردد من أنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة أنها لا تنوي زيادة أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد في مترو الأنفاق.

وذكر التقرير ، أن وزارة النقل والمواصلات ، أكدت أن أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب كما هي بأسعار العام الماضي ، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي ، وللتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم ، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية ، لافتة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وزادت وزارة النقل ، أن أسعار اشتراكات الطلاب سوف تكون على النحو التالي: «33 جنيها لمدة 3 أشهر بـ180 رحلة لـ25 محطة ، و41 جنيها لأكثر من 25 محطة» ، وثمن استمارة الاشتراك 5 جنيهات لأي طالب يملأ الاشتراك للمرة الأولى ، وبعد ملء الاستمارة يتم اعتمادها وختمها ، من الجامعة أو المعهد أو المدرسة ، ثم استخراج كارت الاشتراك الذكي للطلاب ، وقيمته 25 جنيها لأي طالب يستخرجه للمرة الأولى فقط ، على أن يتم تجديده كل 3 أشهر.