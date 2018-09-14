الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في مرفق مترو الأنفاق ، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ، الذي يبدأ في يوم 22 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة النقل والمواصلات برئاسة المهندس هشام عرفات ، والتي نفت بدورها صحة ما تردد من أنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة أنها لا تنوي زيادة أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد في مترو الأنفاق.

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وذكر التقرير ، أن وزارة النقل والمواصلات ، أكدت أن أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب كما هي بأسعار العام الماضي ، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي ، وللتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم ، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية ، لافتة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وزادت وزارة النقل ، أن أسعار اشتراكات الطلاب سوف تكون على النحو التالي: «33 جنيها لمدة 3 أشهر بـ180 رحلة لـ25 محطة ، و41 جنيها لأكثر من 25 محطة» ، وثمن استمارة الاشتراك 5 جنيهات لأي طالب يملأ الاشتراك للمرة الأولى ، وبعد ملء الاستمارة يتم اعتمادها وختمها ، من الجامعة أو المعهد أو المدرسة ، ثم استخراج كارت الاشتراك الذكي للطلاب ، وقيمته 25 جنيها لأي طالب يستخرجه للمرة الأولى فقط ، على أن يتم تجديده كل 3 أشهر.