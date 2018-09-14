حذف مواطنين من التموين وانتشار «الجلد العقدي».. تعرف على 8 شائعات نفتها الحكومة خلال أسبوع

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، 8 شائعات انتشرت في مصر ، في الفترة من 9 وحتى 14 سبتمبر من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الشائعات التي نفاها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار موخرا ، وهي كما يلي:

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1. تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها.

2. حذف مواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع.

3. اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية.

4. إلغاء خصم تذاكر مترو الأنفاق المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

5. زيادة أسعار اشتراكات الطلاب في مرفق مترو الأنفاق ، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

6. انتشار فيروس الجلد العقدي بين المواشي في محافظة سوهاج.

7. انتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن في محافظة المنوفية.

8. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بـ«الفيزا».