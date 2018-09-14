قطع المياه عن 7 مناطق في محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات

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أعلنت محافظة الجيزة ، برئاسة اللواء أحمد عطيفي ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة ، سوق تقطع المياه عن عدة أحياء ، بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم ذاته ، وذلك بهدف تنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة ، مع مشروع نفق النهضة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع ، هي «حي الدقي ، حي العجوزة ، بين السرايات ، شارع جامعة القاهرة ، شارع مراد ، منطقة ميدان الجيزة ، وشارع النيل بحدود الدقي والعجوزة».

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بدورها ، ناشدت محافظة الجيزة ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وأقسام الشرطة ، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة الانقطاع ، كما خصصت أرقام طوارئ 125 و114 ، لطلب سيارات مياه الشرب النقية في المناطق المتأثرة ، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والأحياء المختصة ، والهيئة العامة للنظافة والتجميل.