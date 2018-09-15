السيسي يكلف ميدو برئاسة مشروع 1000 محترف مثل النني ومحمد صلاح

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صرح اللاعب “أحمد حسام ميدو” نجم نادي الزمالك السابق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتكليفه بمشروع 1000 محترف.

وأكد “ميدو” خلال تصريح له في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يذاع على قناة “CBC” أن الرئيس كلفني بإدارة هذا المشروع، مؤكداً على أنه قام بعقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين، وتحدث إليهم قائلاً: “الرئيس السيسي يريد أن تكون مصر لديها 300 أو 400 لاعب بكفاءة اللاعب “محمد صلاح”، ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه واللاعب أحمد حجازي، ورمضان صبحي وأمثالهم من النجوم العالمية.

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كما عبر ميدو عن بالغ سعادته بهذا التكليف قائلاً:” أنا فخور جداً بهذا المشروع، وأنه مشروع كبير وسوف تقوم وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على هذا المشروع العظيم.

جدير بالذكر فقد اجتمع ميدو بالدكتور “أشرف صبحي” الذي يشغل منصب وزير الرياضة، مؤكداً خلال نهاية الاجتماع أن الوزير يمتلك شخصية قوية وهو يستحق هذا المنصب عن جدارة، وأنه يأمل بأن يبدأ في هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

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