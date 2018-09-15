الهجرة غير الشرعية والعلاقات الثنائية على ملف مفاوضات السيسي وقادة في «الأوروبي» غدا

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
الهجرة غير الشرعية والعلاقات الثنائية على ملف مفاوضات السيسي وقادة في «الأوروبي» غدا
عبدالفتاح السيسي

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، غدا الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ، والمستشار النمساوي سباستيان كورتز ، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية في الاتحاد الأوروبي ، حسب بيان صادر عن رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويتناول اللقاء بحث التحضيرات التي تتم ، لقمة متوقعة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ، فضلا عن ملف تطورات الأوضاع الإقليمية ، والشراكة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تلقى مساء أمس الجمعة ، اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز ، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال في بيان صحفي عنه ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا سيباستيان كورتز ، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية.

وبحسب السفير بسام راضي ، أعرب المستشار النمساوي عن رغبته في تطوير العلاقات مع مصر على المستويات كافة ، حيث أشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية ، والخطوات الثابتة التي تنتهجها للإصلاح الاقتصادي ، وجهود مصر الفاعلة في مجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن ، وجهودها الناجحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر حدودها.

وأكد سباستيان كورتز ، أن النمسا بصفتها الحالية كرئيس للاتحاد الأوروبي ، تعتبر مصر شريكا محوريا ، وتعول على دورها المركزي والفاعل في استقرار منطقة الشرق الأوسط ونشر السلام بين دوله.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد متانة وقوة العلاقات التي تجمع مصر والنمسا ، وتوفر الإرادة والرغبة في دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أرحب ، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية ، وذلك لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وزاد السفير بسام راضي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تناول جهود مصر في مجال مكافحة الاٍرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ، وضبط الحدود البرية والبحرية ، ما أسفر عن عدم تسجيل أي حالة للهجرة غير الشرعية لأوروبا من السواحل المصرية ، منذ شهر سبتمبر 2016 ، فضلا عن استضافة مصر ملاين اللاجئين من جنسيات متعددة داخل محافظات مصر ، يعيشون بشكل طبيعي مع الشعب المصري.