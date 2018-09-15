وجود أمني مكثف على الطريق الدائري الإقليمي لتطبيق قرار حظر سير «النقل الثقيل»

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يشهد الطريق الدائري الإقليمي وجودا أمنيا مكثفا على مدار اليوم ، للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، الخاص بنقل حركة النقل عليه كبديل للطريق الدائري ، حيث يتم حظر سير سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق ، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا ، وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل ، اعتبارا من اليوم السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وكذلك ، يشهد الطريق الدائري تعزيز الخدمات الأمنية والمرورية ، للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر ، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، تجاه كل من يخالف القرار.

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بدورها ، ناشدت وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيق ، قائدي السيارات ، الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة ، والالتزام كذلك بقواعد وآداب المرور وإرشادات الطرق.