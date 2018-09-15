تعرف على أسعار شراء الأرز الشعير من المزارعين

منذ 54 دقيقة أخبار مصر
تعرف على أسعار شراء الأرز الشعير من المزارعين
الأرز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، أنها بدأت اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، استلام الأرز الشعير من المزارعين ، ولمدة شهرين ، وذلك بسعر 4400 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة 94% ، و4600 جنيه لطن الأرز عريض الحبة ، و4450 جنيها لطن الأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة 96%.

وحددت الوزارة ، 4650 جنيها لطن الأرز عريض الحبة ، و4500 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة 98% ، و4700 جنيه لطن الأرز عريض الحبة ، فضلا عن علاوة جفاف بقيمة 50 جنيها لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12% فأقل.

وأوضحت «التموين» أنها سوف تسند الأرز الشعير لشركات المضارب لتحويله إلى أرز أبيض ، لطرحه على بطاقات التموين ، وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية ، لتوفيره أولا بأول للمواطنين ، وتوفير السلع الأساسية كافة طوال الوقت ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير السلع وتأمين احتياجات البلاد لعدة أشهر.

وبحسب الدكتور علي المصيلحي ، تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، شراء كميات كبيرة من الأرز الشعير ، كي يكون لدى الوزارة مخزونا استراتيجيا من الأرز على الأقل 3 أشهر ، فضلا عن توفير السلعة أولا بأول ، وطرحها بشكل مستمر بالسعر ذاته على بطاقات التموين ، وهو 8 جنيهات لكيلو الأرز المحلي.

وأضاف وزير التموين ، أن أسعار الأرز على بطاقات التموين ستظل ثابتة مع المحصول الجديد دون زيادة ، موضحا أن 6 شركات مضارب الأرز التابعين للوزارة لديهم سعة تخزينية تقترب من نحو 700 ألف طن ، وفي حال زيادة كميات الأرز التي سيتم توريدها من المزارعين ، سيتم تخزين الأرز في الصوامع وتبييضه إلى أرز أبيض ، وطرحه أرز معبأ بالكيلو على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في المناطق المختلفة.

رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات ، الدكتور رجب شحاتة ، قال إن الشعبة وأصحاب المضارب يواصلون توريد الأرز الأبيض لوزارة التموين ، لتوفيره للمواطنين على البطاقات التموينية وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية ، ولحرص الشعبة على دعم القيادة السياسية التي تحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين طوال الوقت ، وتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع ، موضح أنه لا يوجد أي أزمة في سلعة الأرز ، وأن الكميات الموجودة في الأسواق حاليا تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة ، كما أن دخول محصول الأرز الجديد يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد .