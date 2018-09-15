تعرف على أسعار شراء الأرز الشعير من المزارعين

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، أنها بدأت اليوم السبت الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، استلام الأرز الشعير من المزارعين ، ولمدة شهرين ، وذلك بسعر 4400 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة 94% ، و4600 جنيه لطن الأرز عريض الحبة ، و4450 جنيها لطن الأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة 96%.

وحددت الوزارة ، 4650 جنيها لطن الأرز عريض الحبة ، و4500 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة بدرجة نظافة 98% ، و4700 جنيه لطن الأرز عريض الحبة ، فضلا عن علاوة جفاف بقيمة 50 جنيها لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12% فأقل.

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وأوضحت «التموين» أنها سوف تسند الأرز الشعير لشركات المضارب لتحويله إلى أرز أبيض ، لطرحه على بطاقات التموين ، وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية ، لتوفيره أولا بأول للمواطنين ، وتوفير السلع الأساسية كافة طوال الوقت ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير السلع وتأمين احتياجات البلاد لعدة أشهر.

وبحسب الدكتور علي المصيلحي ، تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، شراء كميات كبيرة من الأرز الشعير ، كي يكون لدى الوزارة مخزونا استراتيجيا من الأرز على الأقل 3 أشهر ، فضلا عن توفير السلعة أولا بأول ، وطرحها بشكل مستمر بالسعر ذاته على بطاقات التموين ، وهو 8 جنيهات لكيلو الأرز المحلي.

وأضاف وزير التموين ، أن أسعار الأرز على بطاقات التموين ستظل ثابتة مع المحصول الجديد دون زيادة ، موضحا أن 6 شركات مضارب الأرز التابعين للوزارة لديهم سعة تخزينية تقترب من نحو 700 ألف طن ، وفي حال زيادة كميات الأرز التي سيتم توريدها من المزارعين ، سيتم تخزين الأرز في الصوامع وتبييضه إلى أرز أبيض ، وطرحه أرز معبأ بالكيلو على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في المناطق المختلفة.

رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات ، الدكتور رجب شحاتة ، قال إن الشعبة وأصحاب المضارب يواصلون توريد الأرز الأبيض لوزارة التموين ، لتوفيره للمواطنين على البطاقات التموينية وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية ، ولحرص الشعبة على دعم القيادة السياسية التي تحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين طوال الوقت ، وتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع ، موضح أنه لا يوجد أي أزمة في سلعة الأرز ، وأن الكميات الموجودة في الأسواق حاليا تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة ، كما أن دخول محصول الأرز الجديد يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد .