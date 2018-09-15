المرور تبدأ تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل.. وتحذر المخالفين: العقوبات بانتظاركم

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بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور ، تطبيق قرار مجلس الوزراء ، الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان ، على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميا ، وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

وناشدت إدارة المرور ، مالكي وقائدي سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان ، الالتزام بتوقيتات الحظر المقرر ، موضحة أن أجهزة وزارة الداخلية والمرور ، اتخذتا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، في نطاق مديريات الأمن التابعة لها المناطق المحددة من الإقليمي.

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ويشهد الطريق الدائري الإقليمي ، وجودا أمنيا ومروريا مكثفا على مدار اليوم ، بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء ، بشأن حظر سير سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان.