تعرف على مراحل تنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية في الإسكندرية

Advertisements

بدأت محافظة الإسكندرية ، برئاسة اللواء عبد العزيز قنصوة ، تكثيف العمل من أجل تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية ، لمواجهة وحل الأزمة المرورية في الإسكندرية ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الرابع ، الذي عقد في مكتبة الإسكندرية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، مراحل تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية ، وإلى أين وصلت مراحل التتفيذ في المشروع المهم لمحافظة الإسكندرية ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. يبلغ طول محور المحمودية 23 كيلو مترا ، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 5 مليارات جنيه مصري.

2. العمل في محور المحمودية جار في الوقت الحالي على قدم و ساق ، وذلك ستخدام 450 معدة لإنهاء المشروع في أقرب وقت.

3. ينقسم مشروع تطوير محور المحمودية ، إلى 3 قطاعات ، يتخللها كباري لعبور السيارات ، حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كباري.

4. يتضمن مشروع تطوير محور المحمودية ، إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق ، تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.

5. انتهت أعمال التطهير والردم في القطاع ، وذلك بطول 7 كيلومترات تقريبا.

6. أَعيد تشكيل القطاع المائي ، وذلك بطول 1.5 كيلو متر ، بداية من مأخذ ترعة مياه الشرب.

7. أُنشئت أساسات 5 كباري ، بتصنيع الهكيل المعدني لها لعبور السيارات.

8. أُزيلت التعديات من جانبي المحور في للقطاع الأوسط ، وبدأ التجهيز المبدئي لكامل مسار خطوط المواسير ، وذلك بطول 4 كيلو مترات.

9. جار تجهيز أول منطقة خدمية ، تضم «مركز رياضي ، ملعب كرة ، حمام سباحة ، ومجمع للخدمات في القطاع الأوسط والغربي».