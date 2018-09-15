انقطاع المياه عن مركز في محافظة الشرقية لمدة 3 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية ، أنها سوف تقطع المياه عن مركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية ، اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء غدا الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ولمدة 3 ساعات كاملة.

وأوضحت الشركة سبب الانقطاع ، وهو أعمال صيانة تتم في الطلمبات المرشحة والعكرة في محطة مياه الشرب المرشحة ، في فرع مركز بلبيس في محافظة الشرقية.

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وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات. بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ، موضحة في الوقت ذاته ، أن الشركة سوف تدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة ، وفي حال وجود أي شكوى ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.