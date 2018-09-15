كيفية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من المنزل وخطوات تجديد بيانات البطاقة الشخصية وعقوبة المخالفين

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كيفية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من المنزل، أكدت وزارة الداخلية المصرية على أهمية تحديث بيانات البطاقة الشخصية لكافة المواطنين، من الذين حدث تغيير في بعض بياناتهم، مثل حالة الزواج أو الطلاق، من حصل على مؤهل ولم يعد طالبا، ومن قام بتغيير محل السكن، كما قامت بالتشديد على ضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي في حالة انتهاء موعد التجديد، بحد أقصى ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المحددة، وقامت وزارة الداخلية بتحديد عدد من العقوبات للمخالفين.

كيفية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من المنزل

وكان من أبرز الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تشدد على ضرورة الالتزام بتحديث بيانات البطاقة الشخصية ووضعت عقوبات لمن يخالف هذا القرار هو من أجل عدم التلاعب الذي يقوم به البعض مثل، قيام البعض بالتلاعب بالبيانات وعدم تجديد بياناتهم بهدف الغش أو التدليس، وكذلك الحالة الاجتماعية والتي بلغت نسبة التلاعب بها لمستويات خطيرة ، بناء عليه قامت وزارة الداخلية باتخاذ قرارات بالغة الاهمية وشددت على المواطنين بضرورة الإلتزام بتلك القرارات تجنبا للعقوبة.

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وكان من أهم الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تشدد على ضرورة قيام المواطنين بتحديث بيانات البطاقة الشخصية هو العمليات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الدولة، واستغلال عدم معرفة محل الإقامة، وعدم تغيير محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي، لعدم وجود الكثير من البيانات عن المواطنين المشتركين في العمليات، وجاء تشديد وزارة الداخلية من أجل المكاشفة والتطوير والتزام المواطن تجاه الدولة ومنع الغش أو التدليس في البيانات مما قد يلحق الضرر بالفرد والمجتمع.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

الولوج إلى الموقع الإلكترونية التابع للحكومة الإلكترونية.

إختيار سلة الطلبات والضغط على بطاقة الرقم القومى.

إختيار نوعية البطاقة التي سوف يتم استخراجها مثل: (تحديث ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات).

تدوين بيانات طالب بطاقة الرقم القومي مثل: (البريد الإلكتروني، تليفون البيت، الهاتف المحمول، محل الإقامة)

معرفة نظام دفع تكلفة البطاقة سواء كان وسيلة الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

عقوبة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي

1. عند التأخير عن إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة يقوم المواطن بدفع غرامة تقدر بنحو 100 جنيه، وهي عند بلوغ المواطن سن 16 سنة و6 أشهر، ويسدد مبلغ الغرامة عندما يقوم المواطن باستخراج البطاقة الشخصية الأولى.

2. يقوم المواطن بدفع غرامة تقدر بنحو 100 جنيه، وذلك في حالة الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية القديمة أو إعادة التعامل من خلالها.

3. يقوم المواطن بدفع غرامة 50 جنيه في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ صدورها.

4. يقوم المواطن بدفع غرامة 50 جنيه في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد ثلاثة أشهر من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن.

5. يقوم المواطن بدفع غرامة 50 جنيه في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو بدل تالف، في خلال خمسة عشر يوما من وقت فقد أو تلف البطاقة.

جدير بالذكر أن الفئات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من تلك الغرامة السابق ذكرها.

لقد شددت وزارة الداخلية المصرية على أهمية تجديد بيانات البطاقة الشخصية لكافة المواطنين، ممن حدث تغيير في بعض بياناتهم، مثل الزواج أو الطلاق أو العمل أو محل الإقامة وغيرها ، كما قامت بالتأكيد على ضرورة تجديد البطاقة الشخصية في حالة انتهاء ميعاد تجديدها، بحد أقصى ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المحددة، وقامت وزارة الداخلية بتحديد العديد من العقوبات لمن يخالف تلك القرارات.