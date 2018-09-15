مدبولي يكلف وزيرة الصحة بالتوجه لمستشفى ديرب نجم بعد وفاة 3 حالات أثناء الغسيل الكلوي

Advertisements

كلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي ، صباح اليوم السبت، الموافق 15 سبتمبر، وزيرة الصحة هالة الزايد، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لمتابعة أزمة الغسيل الكلوي.

يأتي هذا بعد أن أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، وفاة 3 حالات وإصابة 15 آخرين بغيبوبة أثناء عملية الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم.

Advertisements

وفي بيان أصدرته المديرية، أكدت فيه أن هناك ثلاث حالات وافتهم المنية أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي ، وأسماءهم هي: فردوس عبد الله أحمد من قرية منشية صهبرة، وصبحي عبد الحي علي من قرية الأثناء خضوعهم صويني، وسلام محمد إبراهيم مقيم بكفر الحاج أحمد، بالإضافة إلى دخول 15 مريضًا في غيبوبة، ونقل 6 للعناية المركزة بالمستشفى الجامعي، وعلاج باقي المصابين في المستشفى.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد السيد، نائب مدير مستشفى ديرب نجم، “لا أعرف عدد الوفيات حاليا حتى الآن، بسبب نقل عدد من الحالات في حالة حرجة إلى 7 مستشفيات أخرى بالمحافظة، منها (الزقازيق والأحرار والجامعي).

وأوضح السيد، في تصريح صحفي أنه حتى الأن لم يتم معرفة السبب الرئيسي لما جرى لمرضى الغسيل الكلوي، حتى الآن،مؤكدا أن التحقيقات جارية، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة في طريقها للمستشفى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد كلف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوى، التى أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

كما وجه مدبولى، توجيهاته بسرعة التحقيق فيما حدث أثناء أعمال الغسيل الكلوى للمرضى، وكشف الملابسات، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة فى حالة وجود إهمال أو تقصير، أو أى مخالفة.