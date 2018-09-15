وفاة 3 مرضى وإصابة 7 آخرين خلال جلسة غسيل كلوي في مستشفى بالشرقية

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أحال محافظ الشرقية الدكتور محمود غراب ، واقعة وفاة 3 مرضى وإصابة آخرين ، في أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي ، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة الشرقية ، صباح اليوم السبت ، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وفاة 3 مرضى خلال خضوعهم لجلسة غسيل كلوي في مستشفى ديرب نجم ، فضلا عن نقل 7 حالات من المرضى إلى العناية المركزة ، في مستشفى الزقازيق الجامعي ، لتلقي العلاج اللازم.

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وكيل وزارة الصحة في الشرقية ، الدكتور هشام مسعود ، أكد أن وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي ، شهدت مساء أمس الجمعة أعمال صيانة ، حيث استقبل القسم 39 مريضا ، توفي بينهم 3 حالات خلال خضوعهم لجلسة غسيل كلوي ، متأثرين بإصابتهم بزرقة في الجسم وتوقف في التنفس ، بينما تم تحويل 7 حالات أخرى إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج.

من جانبه ، وجّه محافظ الشرقية ، وكيل وزارة الصحة في المحافظة ، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى ، ومتابعة نتائج التحقيق ، مشددا على أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر أو مهمل في عمله.