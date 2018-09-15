استعدادات فصل الشتاء وحماية نهر النيل على طاولة اجتماع مدبولي مع المحافظين

منذ 58 دقيقة أخبار مصر
استعدادات فصل الشتاء وحماية نهر النيل على طاولة اجتماع مدبولي مع المحافظين
مصطفى مدبولي

يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم السبت، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، لبحث العديد من الملفات المهمة ، والتي يأتي على رأسها ، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين ، بعد أدائهم اليمين القانونية أمامه وتكليفهم بممارسة مهام عملهم.

ويتناول الاجتماع بعض الملفات المهمة ، ومن بينها منظومة النظافة الجديدة في المحافظات ، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة ، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد ، وبرنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية ، فضلا عن المشروعات الاستثمارية المتعثرة في المحافظات.

كما يبحث الاجتماع كذلك ، ملف حماية نهر النيل ، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات ، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضي واضعي اليد ، فضلا عن مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء ، وجهود تطهير مخرات السيول.