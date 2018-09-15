استعدادات فصل الشتاء وحماية نهر النيل على طاولة اجتماع مدبولي مع المحافظين

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يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم السبت، الموافق 15 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، لبحث العديد من الملفات المهمة ، والتي يأتي على رأسها ، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين ، بعد أدائهم اليمين القانونية أمامه وتكليفهم بممارسة مهام عملهم.

ويتناول الاجتماع بعض الملفات المهمة ، ومن بينها منظومة النظافة الجديدة في المحافظات ، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة ، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد ، وبرنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية ، فضلا عن المشروعات الاستثمارية المتعثرة في المحافظات.

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كما يبحث الاجتماع كذلك ، ملف حماية نهر النيل ، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات ، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضي واضعي اليد ، فضلا عن مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء ، وجهود تطهير مخرات السيول.