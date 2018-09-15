السكك الحديد تعلن حالة الطوارئ وتستعد بـ 54 مكتب اشتراكات

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قرر رئيس هيئة السكك الحديد المهندس أشرف رسلان “إعلان حالة الطوارئ” استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وذلك بتشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب تعديل بعض مواعيد القطارات الصباحية واستبدال بعض القطارات المطورة على مميزة في “خط الشرق”.

وقد أكد المهندس اشرف رسلان على ضرورة استكمال التركيب المقرر على القطارات لكي تتناسب مع مواعيد الطلاب، إلى جانب زيادة أعداد مشرفي القطارات، وكذلك العمل على زيادة أعداد المفتشين، والعمل على إعداد فريق للطوارئ من أجل تشغيل وصيانة في جميع المحطات المركزية.

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مكاتب اشتراكات السكك الحديد بالوجه البحري

وأضاف رئيس هيئة سكك الحديد “أنه قد تم الاستعداد بأربعة وخمسين مكتب اشتراكات في واحد وثلاثين محطة منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية منها ثلاثة وثلاثين مكتب بالوجه البحري بالمحطات التالية:

محطة القاهرة.

محطة بنها.

محطة طنطا.

محطة سيدي جابر.

محطة الإسكندرية.

محطة الزقازيق.

محطة الإسماعيلية.

محطة منيا القمح.

محطة المنصورة.

محطة منوف.

محطة كفر الشيخ.

محطة كفر صقر.

محطة شبرا.

محطة شبين الكوم.

محطة شبين القناطر.

محطة تفهنا الإشراف.

محطة كوم حمادة.

محطة الخطاطبة.

محطة قويسنا.

مكاتب اشتراكات السكك الحديد الوجه القبلي

وأضاف أنه قد تم الاستعداد بواحد وعشرين مكتب اشتراكات في الوجه القبلي بالمحطات التالية:

محطة الجيزة.

محطة الواسطى.

محطة بني سويف.

محطة المنيا.

محطة أسيوط.

محطة سوهاج.

محطة نجح حمادي.

محطة بني مزار.

محطة ملوي.

محطة قنا.

محطة الأقصر.

محطة أسوان.

وأوضح “إن هيئة السكك الحديد تقوم بالعمل على تقديم خدمة الاشتراكات لجميع المسافرين، وذلك لتخفيف الأعباء عن معتادي السفر على قطارات السكك الحديد، وتصل نسبة التخفيض الممنوحة من قيمة التذكرة بالنسبة إلى اشتراكات الطلاب حوالي ثمانية وتسعين في المئة، اشتراكات القطاع العام بنسبة ثمانية وتسعين في المئة، واشتراكات القطاع الخاص حوالي سبعة وثمانين في المئة، واشتراكات الكيلو متري ستة وخمسين في المئة”.

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