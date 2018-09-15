طقس معتدل الحرارة واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وأوضح خبراء الطقس ، بحسب نشرة أخبار الطقس ، أن البحر المتوسط تكون حالته معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف حتى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين من مترين ونصف المتر حتى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وهي كما يلي:

القاهرة 24 32.

الإسكندرية 21 30.

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 27 39