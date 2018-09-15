طقس معتدل الحرارة واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 37 دقيقة أخبار مصر
طقس معتدل الحرارة واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد
حالة-الطقس

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وأوضح خبراء الطقس ، بحسب نشرة أخبار الطقس ، أن البحر المتوسط تكون حالته معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف حتى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين من مترين ونصف المتر حتى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وهي كما يلي:

القاهرة 24 32.

الإسكندرية 21 30.

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 27 39