حملات مرورية لمنع سير النقل الثقيل على الدائري واستثناء سيارات نقل الأغذية والمواد البترولية من القرار

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شنت وزارة الداخلية، منذ صباح اليوم السبت، الموافق 15 سبتمبر، عدد من الحملات المرورية المكثفة على جميع منافذ الطريق الدائري، لمتابعة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء، بمنع سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان ، على الطريق الدائري بداية من الساعة 6 صباحًا وحتى الـ 12 صباحًا.

وأمر اللواء علاء الدجوى، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بالتواجد المروري الفعال وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ للمساعدة في تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل، على الطريق الدائري.

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كما أصدر اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، توجيهاته بالحزم في تنفيذ القرار على المخالفين، وتدعيم الطريق الإقليمي بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أية أعطال، والتواجد المروري على مدار 24 ساعة، وشن حملات مرورية للالتزام بالسرعات المقررة، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة.

تأتي هذه الجهود الأمنية في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بعد قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، بدأ من اليوم السبت.

وقد استثنى قرار حظر سير النقل من أعلى الطريق الدائرى، سيارات نقل المواد البترولية والسلع والمنتجات الغذائية، وعدم توجييها إلى اﻹقليمى، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة مدى سير النقل أقل من 4 طن ومراقبة حركة المرور.

وتهيب وزارة الداخلية وإدارة المرور، بمالكى وقائدى سيارات النقل التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان الالتزام بتوقيتات الحظر المقرر، حيث ستقوم أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فى نطاق مديريات الأمن التابعة لها المناطق المحددة من الإقليمى.