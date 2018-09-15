“الزراعة”بدء الحملة القومية للوقاية من الحمى القلاعية لمدة شهر

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أعلنتوزارة الزراعة، اليوم السبت الموافق، 15 سبتمبر عند بدء انطلاق لحملة القومية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ولمدة شهر، وستكون الحملة من منزل للمنزل في القرى والعزب والنجوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية سوف تشارك في الحملة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين، وأن الأمصال متوافرة والحملة تشمل أيضا التسجيل والترقيم بهدف حصر التعداد الحيواني في كل الجمهورية للاستفادة منها توفير التحصينات والأعلاف اللازمة.

وطالبت محرز، جميع القائمين علىتربية المواشي، الاشتراك في الحملة وتحصين مواشيهم للوقاية من المرض في هذا التوقيت وقبل بداية موسم الشتاء، حيث ينشط فيروس الحمى القلاعية.

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وفي إطار جهود وزارة الزراعة و الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية للتحكم والسيطرة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية التي تقوض جهود تنمية الثروة الحيوانية وتؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.

فقد أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات، أن الهيئة بدأت بتنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2018 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة مسبقاً ابتداء من اليوم 15/9/2018 ولمدة شهر للعمل على رفع مستويات الصد المناعي للحيوانات بشتى محافظات الجمهورية تحسباً لفترة نشاط المرض (موسم الشتاء) .

ويتابع،رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه الحملة الثانية تأتي استكمالاً لما تم إنجازه من قبل من حملات تحصينية، حيث يتم التحصين ضد المرض ثلاث مرات في العام (كل أربعة أشهر) للحفاظ على مستوى الأجسام المناعية في الحد المناسب لصد المرض وصولاً إلى القضاء على مرض الحمى القلاعية بحلول عام 2020، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التالية بواسطة أطباء مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية.

وأضاف محروس، أن العمل بالحملة 6 أيام أسبوعياً، لافتًا إلى أنه سوف يتم تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيم وتحصين وتطبيق قانون 13 لسنة 2014، وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات الخاصة به لعملية التحصين أو محضر إثبات حالة يتم توقيعه بواسطة عضو الإدارة المحلية.

كذلك سوف يتم استخدام سن استخدام مرة واحدة لكل حيوان ولا يتم تكرار حقن أكثر من حيوان واحد بنفس السن، وتحصين الحيوانات السليمة ظاهرياً فقط وفي حالة الاشتباه بأي مرض وبائي يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.