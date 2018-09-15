بالصور.. تعرف على تفاصيل أول يوم دراسة بالمدارس اليابانية

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ينطلق العام الدراسي الجديد(2018 – 2019) في الـ 22 سبتمبر الجاري، وسيشهد هذا العام افتتاح 34 مدرسة يابانية تبدأ فيهم الدراسة لأول مرة، في مرحلة رياض الأطفال والصف الاول الإبتدائي، والجميع شغوف بمعرفة كيف سيكون شكل اليوم الدراس في تلك المدارس، وهل سيختلف عن المدارس الأخرى أم كما هو؟.

للإجابة على هذا السؤال ، تمكن موقع “مصر 365” من الوصول لجدول اليوم الدراسي الأول في المدارس اليابانية في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

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حيث تعرض الصور تفاصيل توزيع ساعات اليوم الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال فى المدارس المصرية اليابانية، والذي يبدأ فى السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمعلمين ويشمل 4 وحدات فى اليوم.

إذ تشمل الوحدة الأولى 90 دقيقة تتخللها استراحة دخول دورة المياه، وأيضا الوحدة الثانية 90 دقيقة تشمل فترة دخول دورة المياه والثالثة 90 دقيقة والرابعة 90 دقيقة تشمل التعلم من خلال اللعب.

وحسب ما جاء في جدول توزيع اليوم الدراسى، يبدأ اليوم بترتيبات المعلمين للمدرسة والحصص لليوم الدراسى لمدة 15 دقيقة و10 دقائق اجتماع الصباح فى الفصل ثم الوحدة الأولى 90 دقيقة والثانية 90 دقيقة ثم استراحة 15 دقيقة لتناول وجبة خفيفة ثم 10 دقائق نشاط النظافة ثم استراحة للعب 15 دقيقة ثم الوحدة الثالثة 90 دقيقة ثم استراحة للعب لمدة 15 دقيقة ثم الواحدة الرابعة لمدة 90 دقيقة ثم اجتماع نهاية اليوم لمدة 10 دقائق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد حددت أنشطة إضافية تطوعية خارج المنهج من وقت لأخر بواسطة الأباء لمدة 90 دقيقة ثم استراحة لمدة 15 دقيقة للمعلمين واجتماع يضم تحضير الدروس والتدريب لمدة 75 دقيقة.

كما أشارت الوزارة إلى أن جملة عمل المعلمين يساوى 480 دقيقة بإجمالى 8 ساعات يوميا.