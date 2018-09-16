البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية

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دشن قداسة البابا “تواضروس الثاني” يوم السبت الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018 “كنيسة العائلة المقدسة” براتلبورو ماساتشوسيتس التابعة لإيبارشية نيويورك، إنجلاند”.

وقد دشن البابا تواضروس الثاني كنيسة “الملكة هيلانة، الملكة اناسيمون بكوينز التابعة لإيبارشية ذاتها”، ويقوم قداسة الباب خلال الوقت الراهن بجولة رعوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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يقوم البابا بزيارة الإيبارشية والكنائي القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية يرافقه في تلكم الزيارة “نيافة الأنبا دوماديوس أسقف مدينة السادس من أكتوبر وأوسيم، والأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيري قداسة البابا”، وكان يرافق البابا في سفره من القاهرة “نيافة الأنبا ديفيد” أسقف نيويورك إنجلاند.

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