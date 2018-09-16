السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا سيباستيان كورتس لمناقشة العلاقات الثنائية

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا، من مستشار النمسا سيباستيان كورتس، تناقشان فيه عن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل بين الدولتين، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف “راضي” أن مستشار النمسا عبر عن الرغبة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات مشيدا بالتطورات العظيمة التي حدثت في مصر مؤخرا في مجال التنمية ومشروعات البنية التحتية، وكذلك الخطوات الثابتة التي تنتهجها للإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى جهود مصر الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، وكذلك جهودها الناجحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر حدودها، مؤكدا أن النمسا بصفتها الحالية كرئيس للاتحاد الأوروبي تعتبر مصر شريكا محوريا تعول على دوره المركزي والفاعل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ونشر السلام بين الدول.

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وأعلن المتحدث، أن الرئيس من جانبه أكد على متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والنمسا وتوفر الإرادة والرغبة في دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأرشد راضي، إلى أن الرئيس أوضح جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذا ضبط الحدود البرية والبحرية، وهو الأمر الذي أسفر عن عدم تسجيل أي حالة للهجرة غير الشرعية لأوروبا من السواحل المصرية منذ شهر سبتمبر 2016، فضلا عن استقبال مصر ملايين من اللاجئين من جنسيات متعددة داخل محافظات مصر يعيشون بشكل طبيعي وفي سلام مع الشعب المصري.

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