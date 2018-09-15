معرض “أهلا مدارس”.. هدية الحكومة لأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي

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تنظم حكومة مصطفى مدبولي، متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية معرض “أهلا مدارس” ، والذي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، إسهاما من الدولة في رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بدء العام الدراسي الجديد 22 سبتمبر الجاري.

يوفر المعرض مستلزمات المدارس سواء أدوات مكتبية أو شنط مدرسية أو زي مدرسي ” اليونيفورم “، للأسر المصرية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.

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وصرح مصدر بوزارة التموين أن جهاز حماية المستهلك خاطب وزارة التعليم للتنبيه على المدارس بعدم إلزام أولياء الأمور بشراء المستلزمات أو ملابس المدارس ” اليونيفورم ” من مكتبات محددة أو أماكن مخصصة.

وبهذا يكون أولياء الأمور لهم الحرية الكاملة فى شراء مستلزمات المدارس أو ملابس اطفالهم من أى مكان طالما أنه متوافق مع لائحة المدرسة.

وأضاف المصدر الذي رفض الغفصاح عن إسمه، أن هذا الإجراء يمنع استغلال أولياء الأمور، خاصة فى ظل تواطؤ بعض المدارس مع مكتبات محدده لإلزام أولياء الأمور فى شراء المستلزمات منها.

وشدد المصدر عل ى أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مدرسة لا تلتزم بالتعليمات.

من ناحية أخرى سيعمل المعرض على إجبار التجار على تخفيض الأسعار خاصة، أن هذه المعارض تجد قبولا ورواجًا واستحسان من المواطنين بسبب تميزها بتوفير المنتجات وانخفاض أسعارها.

وفي نفس السياق نوه جهاز حماية المستهلك أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يحاول التلاعب بحقوق المواطن.