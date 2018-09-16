التضامن تصرف 50 ألف جنيه لأسر ضحايا الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، أنها سوف تصرف 50 ألف جنيه تعويضات لكل أسرة من المتوفين ، في مستشفى ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية ، التي شهدت صباح السبت ، وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين ، في أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي.

ووجّه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بتقديم أوجه الرعايه لأسر الضحايا والمصابين ، وتعويضهم ، حيث تتولى وزارة التضامن الاجتماعي ، عمل بحث اجتماعي لكل أسرة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن الدولة لن تتهاون في حقوق الضحايا ، وسوف

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وعقب الحادث ، اتجهت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي ، لتفقد حالة مصابي كارثة الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية ، غادرت بعدها إلى المستشفى الذي شهد الحادث ، والتقت أسر الضحايا ، كما أعلنت من هناك ، إغلاق وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية ، لحين انتهاء التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة.