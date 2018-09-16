بالتفاصيل.. حادث خروج قطار عن القضبان بشبين الكوم الجديدة وإصابة 12 شخصًا

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اصطدم صباح اليوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر، من العام الجاري 2018، قطار (طنطا – منوف) بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات بشبين الكوم الجديدة نتيجة خطأ في تحويل مسار القطار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .

حيث أفادت قناة “اكسترا نيوز” الفضائية، فى نبأ عاجل لها منذ ساعات، خروج قطار عن القضبان فى محطة شبين الكوم الجديدة.

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فيما أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إصابة 12 شخصا فى حادث خروج قطار عن القضبان واصطدامه بمصد في محطة الشهيد عاطف السادات بمحطة شبين الكوم الجديدة، مضيفًا أن الوزارة دفعت بـ 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وكانت هيئة السكك الحديدية، قد أعلنت ، صباح اليوم الأحد، عن سقوط عجلة البوجى الأمامى لجرار القطار ٥٤٠ ركاب (طنطا- منوف- القاهرة) بحوش محطة شبين الكوم الجديدة على سكة المخزن أثناء مرور قطار ٥٣٥ القادم من محطة القاهرة لطنطا على سكة الطوالى بالمحطة.

وعلى وجه السرعة أرسلت هيئة السكك الحديدية فريق المساعدات الفنية، لمعاينة موقع الحادث، والتنسيق مع الحماية المدنية وشرطة النقل ومباحث السكك الحديدية لبدء التحقيق في حادث قطار شبين الكوم.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه على الفور تم الاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي للجرار، وأن حركة مسير القطارات لم تتأثر لكونه داخل حوش التخزين، ونتج عن ذلك كدمات بسيطة لبعض الركاب دون حدوث أي وفيات.

وفيما يخص وزارة الصحة، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المصابين في حادث خروج قطار عن القضبان في محطة شبين الكوم الجديدة بالمنوفية، بلغ 12 مصابا.

مشيرًا إلى أن وزارة الصحة دفعت بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع حادث خروج قطار عن القضبان في محطة شبين الكوم الجديدة، تحسبًا لوقوع أي إصابات تستدعي سرعة التدخل الطبي، وقد سادت حالة من الذعر بين ركاب القطار بحسب بيان لوزارة الصحة .

وروى شاهد عيان الحادث قائلًا: ” إن القطار أثناء دخوله إلى محطة شبين الكوم الجديدة دخل على خط التخزين الذي ينتهي بمصد، مضيفا أن سرعة القطار كانت منخفضة أثناء دخوله المحطة ولكن السائق لم يستطع التوقف فور اكتشافه الدخول في المسار الخاطئ واصطدم بالمصد”.

ومنذ قليل قامت قوات الشرطة على سائق قطار شبين الكوم الذي خرج عن القضبان، وتم التنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية للتحفظ على جهاز «إل إيه تي سي» المسمى بالصندوق الأسو للقطار لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان قطار شبين الكوم خرج عن القضبان مما أدى لانقلاب القطار وإصابة 12 شخصا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

كذلك قامت الهيئة بالتنسيق مع الحماية المدنية وشرطة النقل ومباحث السكك الحديدية لبدء التحقيق في حادث قطار شبين الكوم.

وفي نفس السياق، صرح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حالة المصابين بقطار شبين الكوم جراء اصطدام قطار ركاب قادم من طنطا ومتجه إلى أشمون بصدادة خرسانية- “بسيطة”، ومعظمهم تلقوا الإسعافات الأولية وخرجوا من المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا الحادث لم يؤثر على حركة القطارات.

وأضاف “رسلان”، في تصريح تليفزيوني عبر مداخلة تليفونية في برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، صباح اليوم الأحد، أن آلات الرفع الخاصة بالسكة الحديد وصلت موقع الحادث لرفع “البوجي”، وجاري تشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد المهندس أشرف رسلان، أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس محمد عامر، نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة والجودة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للتشغيل والصيانة، ومدير عام معايير التشغيل والطوارئ وصيانة السكة وتخطيط الصيانة، للوقوف على أسباب سقوط عجلة البوجي الأمامي لجرار قطار 540 ركاب “طنطا منوف القاهرة” بحوش محطة شبين الكوم الجديدة على سكة المخزن أثناء مرور قطار 535 الوارد من محطة القاهرة لطنطا على سكة الطوالي بالمحطة.

وأكدت الهيئة فى بيانها أن حركة مسير القطارات لم تتأثر لكون الحادث داخل حوش التخزين، وأن الحركة منتظمة بجميع خطوط الهيئة.

وكانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت صباح اليوم عن سقوط عجلة البوجي الأمامي لجرار سفري قطار 540 ركاب طنطا منوف القاهرة بحوش محطة شبين الكوم الجديدة على سكة المخزن أثناء مرور قطار 535 الوارد من محطة القاهرة لطنطا على سكة الطوالي بالمحطة.

فيما أعلنت وزارة الصحة ، أن عدد المصابين نتيجة الحادث بلغ 12 مصابًا جميعهم تلقوا العلاج.