وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين أول يناير.. تعرف على مواعيد التقديم

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أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر، من العام الجاري 2018، قبول دفعة جديدة من المجندين بنظام التجنيد الإجباري دفعة يناير 2018.

حيث صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2018.

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جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبد البارى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من تاريخ 25/9/2018م وذلك وفقًا للشروط الأتية:-

أولًا:المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/7 حتى31/12 من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2018، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة، وكذلك المتخلفون من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20/10/2018 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد فى المدة 31/10/2018 وحتى 22/11/2018.

ثانيًا:المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1/7حتى31/12 من جميع السنوات حتى عام 1998 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2018، وكذلك المتخلفون من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 11/11/2018المقبل، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد المختلفة فى المدة من 24وحتى 26نوفمبر 2018

ثالثًا:المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 1999، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 18نوفمبر 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارًا من 24/26نوفمبر.

رابعًا:غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر ( يناير/فبراير / مارس ) من عام 1999والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15 اغسطس 2018 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من27/11 حتي 11/12/2018

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة أنه على كل شاب له موقف مخالف عما سبق، فإنه عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورًا؛ للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى، لافتًا إلى أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg.