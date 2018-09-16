عن انقطاعات الكهربائ في الصعيد.. شاكر:”أصبروا شوية وهنقضي عليها نهائيًا”

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تحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر، عن انقطاع التيار الكهربائي الذي يحدث في بعض محافظات الصعيد، واصفًا إياها بأنها مفاجئة وليست بشكل متكرر، وقال: “نحتاج إلى (شوية صبر) للقضاء عليها نهائيا”.

وأضاف الوزير في تصريح صحفي ، أنه منذ عامين تم البدء في تنفيذ أكبر خطة لتطوير شبكتي النقل والتوزيع لإنشاء أكبر محطات محولات بدءا من أسيوط وحتى أسوان لتحسين كفاءة الشبكة وتغذية المناطق البعيدة بالكهرباء دون عوائق، مؤكدا أنه تم تخصيص نحو ٥٤ مليار جنيه لتنفيذ هذه الخطة.

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وأشار الوزير إلى أنه تم استبدال أغلب المحولات المتهالكة بأخرى حديثة على مستوى الجمهورية بنسبة وصلت إلى أكثر من ٨٥٪، موضحا أنه تم تطوير القائم منها بشكل يتلاءم مع الأحمال بنحو ٩٠٪.

وتابع، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قائلًا: “تم إنشاء مراكز تحكم جديدة في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والجيزة وفي شمال وجنوب الدلتا ومصر الوسطى والوجه القبلى في محافظات الصعيد وأبرزهم قنا وأسيوط وسوهاج والتي ستعمل على التحكم في الأعطال والانقطاعات المفاجئة”.