تعرف على تيسيرات القوات المسلحة للمصريين المطلوبين للتجنيد بالخارج

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حرصًا منها على مصلحة المواطنين، وتسهيلًا على المصريين المقيمين بالخارج، تقدم الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع، تيسيرات وإجابات على استفسارت الشباب المصريين المطلوبين للتجنيد وموجودين خارج البلاد هذه الايام، لمعرفة موقفهم، وما هي الإجراءات التي عليهم اتباعها.

وفي هذا السياقن أوضح اللواء أركان حرب، أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية أهم الإجراءات التى تتم للتيسير على المصريين بالخارج وهى كالآتي:-

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1- إيفاد لجان عسكرية قضائية تجنيدية للخارج لتصفية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج لمن تجاوزا سن الامتناع عن التجنيد ومنحهم شهادة المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بالخارج والرد على كافه الاستفسارات التجنيدية وذلك طبقا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.

حيث تم التصديق على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج خلال المدة من 2018/3/9 إلى 2018/3/21 لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للشبان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية المصرية والذين تجاوزوا سن الثلاثين عاما وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون وكذلك الرد على جميع الاستفسارات التجنيدية وإنهاء موقفهم التجنيدي.

2- التيسير على أبنائنا المصريين المقيمين بالخارج ممن يستحقون الإعفاء المؤقت والنهائي طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإرسال المستندات المؤيدة لحقهم في الإعفاء / الاستثناء مرفقة بكشف عائلة محرر على النموذج 1جند معتمد من القنصلية إلى إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المصرية لاستخراج شهادة المعاملة التجنيدية وإرسالها إلى القنصلية وتسليمها إليهم بدون مقابل مادى.

3-تيسيرا على أبنائنا فى الخارج وحتى يمكنهم تسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية بالخارج فقد صدرت التعليمات بإمكانية تجديد جوازات سفر الشبان المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن الإلزام حتى بلوغهم سن 29 عاما كحد أقصى لا يجدد بعدها على أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد.

ومن تجاوز منهم سن الثلاثين عاما يتم تجديد جواز سفره لمدة سبع سنوات لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها 588 دولارا وبشرط عدم تجاوزهم سن 44 عاما لحين وصول اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمتخلفين عن التجنيد بالخارج أو عودتهم لأرض الوطن ومثولهم أمام المحكمة المختصة لتسوية موقفهم التجنيدي بصفة نهائية.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة أنه على كل شاب له موقف مخالف عما سبق، فإنه عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورًا؛ للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى، لافتًا إلى أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg.