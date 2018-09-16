2 مليار و 264 مليون جنيه قيمة إيرادات موانئ البحر الأحمر في عام واحد

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كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر، عن مجموع إيرادتها للعام المالي 2017 – 2018 ، حيث حقق المرفق إيرادات بقيمة 2 مليار و 264 مليون جنيه، بزيادة عن المستهدف بمبلغ مليار و 75 مليون جنيه بنسبة 90 % زيادة عن المستهدف تحقيقه من الإيرادات خلال نفس الفترة.

إذ بلغت إجمالى الإيرادات المحققة والتى تم توريدها لخزينة الدولة بعد خصم التكاليف المختلفة 855 مليون جنيه، بزيادة عن المستهدف بمبلغ 286 مليون جنيه بنسبة 50 % زيادة عن المستهدف.

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وذكر مصدر بمرفق هيئة موانئ البحر الأحمر، أن تلك الزيادة في الإيرادات، جاءت نتيجة سياسة الهيئة فى استغلال كافة الطاقات التى كانت عاطلة بموانئ الهيئة و القرارات التى اتخذتها الهيئة لتنمية مواردها و لتغطية الأعباء التى تتحملها فى تقديم الخدمات المختلفة بموانيها و فى صالح الخزانة العامة للدولة و التراخيص التى أبرمت لبعض من الطاقات الغير مستغلة من ساحات و أراضى.

وأضاف المصدر أن بالإضافة إلى زيادة الإيرادات، جاءت أيضًا زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس و زيادة حمولات و حجم البضائع المتداولة بموانى الهيئة بعد الانتهاء من أعمال تطوير الموانىء وإنشاء محطات للركاب والشاحنات و زيادة و تعديل مساحات الأراضى المؤجرة والمحلات والساحات الجمركية والمخازن و زيادة المحصل من رسوم نقل الركاب والأمتعة بمحطات الركاب بموانئ الهيئة و صدور قرار وزير النقل 800 الذى أدى لرفع فئات التحاسب عن مقابل الانتفاع بتراخيص الوكالة و الشحن و التفريغ و مستودعات التخزين و الأراضى.

يذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بموانئ الهيئة بتكلفة 431 مليون جنيه بنسبة 100% للعام المالى 2017 /2018 والاعتماد على القطاع الخاص فى إدارة المشروعات الاستثمارية والخدمية للاستفادة من خبراته وإيجاد فرص عمل بالمحافظات الموجود بها الموانىء.