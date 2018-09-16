شوقي: قريبًا مدارس دولية حكومية، سداد المصروفات إليكترونيًا، وتوفير آلاف الفيديوهات التعليمية للأطفال

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة لإيجاد تعليم دولى متميز بأسعار مناسبة، قائلا: “ليس معنى ذلك أن الوزارة فى طريقها لخصخصة التعليم مثل ما يردده البعض”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر الوزارة، ظهر اليوم الأحد، الموافق16 سبتمبر، إن المدارس الدولية الحكومية مثل البكالوريا فى الشيخ زايد والمعراج ستمنح خدمة مميزة كبيرة وبأسعار مخفضة.

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وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى، إلى وصول جزء كبير من الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد إلى المديريات وهناك متابعة يومية وطباعتها تسير بشكل طبيعى.

وأوضح شوقي، أن طباعة الكتب فى النظام الجديد تتميز بالجودة العالية ومستوى أعلى ومتميز مختلفعن ذي قبل، حيث أن المستوى الفتى والإخراجى لها متميز.

وحول جهود الوزارة في تزويد بنك المعرفة بمواد ترتقي بالعملية التعليمية، كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توفير 16 ألفًا و700 فيديو للأطفال على بنك المعرفة، ويتم تجديدها يوميًا.

وأكد الوزير، أن هذه الفيديوهات تتم مراجعتها من قبل متخصصين، مضيفًا أنه يجب على كل ولى أمر أن يأخذ بيد طفله للاستفادة من تلك الثروات الحقيقة، لافتًا إلى أن هناك مسلسلات للأطفال فى المناهج وخلافه ويجب أن تنتشر هذه المعلومات.

وشدد شوقي في حديثه على جهود وزارة التربية والتعليم ، فى رحلة تدريب المعلمين، موضحًا أن حجم التدريبات التى تمت فى شهرين يفوق حجم معلمي دولتي سنغافورة وفنلندا.

وأوضح الوزير، أن ما يتم تدريسه فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى، سيدرس فى الأزهر، مؤكدًا أنه تم مناقشة بروتوكول لاستغلال الفراغات وخلافه، وهناك تنسيق كبير بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر.

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا الإسبوع سيشهد افتتاح الرئيس السيسي للمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين وبعض الدرارس الفنية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة وفرت تطبيقًا إلكترونيًا على موقع الوزارة يتيح للمعلمين التواصل مع الوزارة من داخل الفصل.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 4 موضوعات تم تدريب المعلمين عليها فى النظام الجديد للتعليم، على رأسها الباقة العربى والمجمعة وباقة اللغات، لافتًا إلى أن حجم العمل كبير، ووصلت نسبة تنفيذ تدريبات المعلمين إلى أكثر من 95%.

و كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، عن إصدار كتاب دورى خلال أيام، يفيد حظر التليفون المحمول من المعلمين والإداريين والطلاب وكذلك منع التدخين بالمدارس، بالإضافة إلى البدء فى تحصيل المصروفات الدراسية من خلال البنوك ومكاتب البريد.