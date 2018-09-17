نقابة الصحفيين تصدر بيان هام بشأن موعد تلقي الأعمال الخاصة بمسابقة التفوق

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أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن مد فترة تلقي الأعمال الخاصة بمسابقة التفوق الصحفي حتى يوم الأحد القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، وذلك في مقر النقابة بمجمع “الخدمات” بالدور الأول.

أعلنت نقابة الصحفيين في البيان الصادر عنها أنه يمكن تقديم الأعمال المنشورة خلال عام 2017، وتفاصيل المسابقة وكذلك تفاصيل اللائحة الخاصة بها على “موقع النقابة الإلكتروني”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن نقابة الصحفيين قد أعلنت عن شروط التقدم إلى مسابقة التفوق الصحفي للأعمال الصحفية المختلفة.

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