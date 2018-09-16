تعرف على تعليمات ومحظورات “التعليم” للعام الدراسي الجديد

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أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، الموافق 16سبتمبر من العام الجاري 2018، كتابًا دوريًا، تم توزيعه على المديريات التعليمية بكافة المحافظات.

يشتمل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة اليوم، تفاصيل خطة الوزارة لإدارة المدارس في العام الدراسي (2018 -2019)، لضمان سير العملية التعليمية بانتظام مع بداية العام الدراسي الجديد.

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وخلال الكتاب الدوري، ذكرت الوزارة: “أنه فى إطار توفير مناخ مناسب وأمن للطلاب وعام دراسى منضبط لا بد من تنفيذ التعليمات بدقة”، لافتة إلى أنه لا بد من التأكيد على بناء وتنمية الإنسان المصرى لتخريج مواطن صالح نافعا لنفسه ومجتمعه من خلال تطبيق المناهج الدراسية الجديدة.

ونبهت الوزارة في الكتاب الدوري على بعض المحظورات التي أخطرت بها مديريات التعليم اليوم، حيث حظرت وزارة التربية والتعليم استخدام آية مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة وحظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسى وداخل كافة المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وكافة الجهات التابعة للوزارة واتخاذ الاجراءات المشددة الكفيلة بمنعه ومعاقبة الإخلال بهذا الالتزام وفقا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 مع وضع علامة التدخين فى مكان بارز بالمنشأة التعليمية أو الجهة التابعة.

كما نوهت وزارة التربية والتعليم على حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن يثبت مخالفته لتلك التعليمات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، خلال الكتاب الدوري، على ضرورة تفعيل استخدام بنك المعرفة المصرى فى الصفوف الثانوى وتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها مع ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى وتوزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أى امتحانات فى الأيام التالية للأعياد للأخوة المسيحيين.

وطالبت الوزارة بضرورة الانتهاء من وضع مواصفات الورقة الامتحانية للفصلين الدراسيين الأول والثانى قبل عقد الامتحانات وتسليمها لإدارات المناهج بالوزارة، إضافة إلى تزويد المدارس الثانوى بالشبكات اللاسلكية والسلكية والاطمئنان على جاهزيتها وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، مع ضرورة التأكد من أن مرحلة رياض الأطفال مرحلة غير ممنهجة الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم ويحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المدارس بالزى المدرسى مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من مكان معين مع حظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب، وضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم القانونية والكثافات المقررة وتحية العلم وارتداء الزى المدرسى وتدريس المواد القومية مع إعلان المصروفات الدراسية فى مكان بارز فى المدرسة.

وألزمت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القرارات الوزارية أرقام 342 و343 لسنة 2018 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى و344 لسنة 2018 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوى العام.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد عقد مؤتمرًا صحفيا اليوم بحضور قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور رضا حجازي مدير قطاع الامتحانات، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، تحدث عن جهود الوزارة في إتاحة الفرصة لإيجاد تعليم دولى متميز بأسعار مناسبة، قائلًا: “ليس معنى ذلك أن الوزارة فى طريقها لخصخصة التعليم مثل ما يردده البعض”.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة ستوفر 16 ألفًا و700 فيديو للأطفال على بنك المعرفة، على أن يتم تجديدها يوميًا، كي يستفيد أبنائنا الطلاب.

وعن الكتب المدرسية، أوضح شوقي، أن طباعة الكتب فى النظام الجديد تتميز بالجودة العالية ومستوى أعلى ومتميز مختلف عن ذي قبل، حيث أن المستوى الفتى والإخراجى لها متميز.

كما أشار إلى وصول جزء كبير من الكتب الخاصة بنظام التعليم الجديد إلى المديريات مؤكدًا على وجود متابعة يومية على طباعتها حتى تسير بشكل طبيعى.

وتجدر الإشارة إلى بعض المحظورات التي نوه إليها الدكتور طارق شوقي، ومنها حظر التليفون المحمول لكلًا من المعلمين والإداريين والطلاب وكذلك منع التدخين بالمدارس، بالإضافة إلى البدء فى تحصيل المصروفات الدراسية من خلال البنوك ومكاتب البريد.