مرصد الكهرباء يعلن عن زيادة احتياطي الكهرباء

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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك “إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الموافق الأحد قد سجلت تسعة آلاف وسبعمائة ميجاوات”.

وأشار مرصد الكهرباء “أنه لم يتم أمس الموافق السبت تخفيض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض الأحمال بالتعاون مع المشتركين”، وقد سجل الحمل الأقصى اليوم ثمانية وعشرين ألفاً وخمسمائة وات مقابل ثمانية وعشرين ألفاً وأربعمائة ميجاوات مساء أمس السبت.

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وأوضح “إن إنتاج الكهرباء المتاح قد سجل اليوم ثمانية وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وخمسين ميجاوات”، وأعلن “المركز القومي للتحكم” بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم كانت باللون الأخضر حتى تمم الساعة الثامنة وخمسة وعشر دقيقة مساء اليوم، وكان قد ظهر أمس السبت مؤشر الأحمال باللون الأخضر طوال اليوم.

ويجدر هنا الإشارة “أنه لم يتم تخفيف أحمال الكهرباء منذ شهر يونيو لعام 2015، ولم يعد يتم قطع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر الكهرباء، يصدر مرصد الكهرباء نشرة يومية من أجل خدمة عدد من الأهداف وعلى قائمتا “ترشيد الاستهلاك”.

أقرا المزيد تصريح هام من مرصد الكهرباء عن احتياطي الإنتاج