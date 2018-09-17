تعاون مشترك بين الصحة والإنتاج الحربي لإقامة مصنع ينتج أدوية الأورام

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التقى اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، صباح اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر ديوان وزارة الإنتاج الجربي ، لبحث وناقشة سبل التعاون المشترك والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بها.

وخلال اللقاء لفت “العصار” إلى أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون القائم بين الوزارتين وعلى رأسها موضوع إقامة مصنع لإنتاج أدوية الأورام والذىمقرر أن تتم إقامته من خلال شركة “We Can”، والتى تضم ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربى وكذلك شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة وصندوق تحيا مصر، وشركة فاركو “قطاع خاص” وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والتي تهدف إلى نقل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بأدوية الأورام وتغطية السوق المحلي منها والتصدير للدول المجاورة والأفريقية.

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بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذى لمجالات التعاون الأخرى بين الجانبين وأهمها إنشاء مصنع لمشتقات الدم.

وأكد “العصار” أن التعاون المشترك بين وزارتي “الإنتاج الحربي” و”الصحة”، يأتي في إطار حرص الدولة على توفير أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين من خلال التصنيع المحلى للأدوية خاصة أدوية الأورام لما لها من أهمية على مستوى الأمن القومى المصري والتي تكلف الدولة مبالغ باهظة لتوفير العملة الصعبة لاستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى توطين هذه الصناعة الهامة بمصر، وكذلك نقل التكنولوجيات العالمية بهذا المجال والتي تصب في النهاية لصالح المواطن.

وخلال الاجتماع بوزارة الإنتاج الحربي، عبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن سعادتها بهذا التعاون المشترك بين الوزارتين، والذي يعد تفعيلاً لخطة وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية (وقائية وعلاجية) متميزة للمواطنين والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بعدالة وجودة عالية وبالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبالشراكة الفعالة مع مختلف الجهات المعنية.

وأكدت “زايد” على أن وزارة الصحة حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها في تنفيذ عدد من المشروعات التى تهم صحة المواطنتشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلي وتوفير العملات الأجنبية التى يتم تدبيرها لشراء أدوية وعلاجات الأورام من الخارج بتكلفة مرتفعة.

وأسفرت نهاية اللقاء على اتفاق الجانبان على ضرورة عقد لقاءات وزارية دورية بحضور أعضاء اللجنة لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بموضوعات التعاون التي تم مناقشتها.