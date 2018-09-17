حقيقة إغلاق ضريح الحسين في ذكرى عاشوراء

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تتزامن هذه الأيام مع حلول ذكرى عاشوراء، والتي تشهد احتفالات الشيعة بهذه المناسبة بظواهر بتبرء منها الإسلام الصحيح، وهو ما يجعل وزارة الأوقاف تضطر لإغلاق ضريح الحسين في هذه الأوقات.

وعن هذا، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مسجد الحسين سيفتح أمام الزوار في ذكرى عاشوراء،لافتًا إلى وجود حراسة أمنية مشددة، قائلا: “الصلاة ستقام في وقتها والعبادة ستؤدي بشكل طبيعي جدا”.

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وأضاف رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن مسألة غلق ضريح الحسين رضي الله عنه، من عدمه ستقدر بقدرها في الأيام الأخيرة، لافتا إلى ضرورة الصيام في ذلك اليوم لأنه يكفر سنة ماضية.

جدير بالحديث، أن الأصل في ذكرى عاشوراء، (اليوم العاشر من شهر المحرم) ، هي العبرة من نجاة نبي الله موسى وبني إسرائيل من بطش فرعون وجنوده، ولهذا قام نبي الله موسى بصوم هذا اليوم شكرًا لله على نجاتهم.

كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وبعدما علم بأن اليهود يصومون ذلك اليوم: أنا أحق بموسى منكم، وهو أيضا اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومع حلول الذكرى كل عام، يحاول بعض فرق الشيعة ،إقامة المآتم بشكل يخالف الشريعة الإسلامية مما دفع وزارة الأوقاف للتأكيد مجددا على أنها لن تسمح بأي ممارسات طائفية في ذكرى عاشوراء ولا في غيرها.