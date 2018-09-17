التعليم تعلن عن 3 مدارس دولية بأسعار مخفضة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء الوزارة في إنشاء المدارس الحكومية الدولية والتي تقدم خدمة تعليمية ذات جودة عالية ومستوى تعليمي راقٍ كالمدارس الدولية ولكن بتكلفة أقل.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد، الموافق 16 سبتمبر، أن تكلفة المشروع مقدرة بأقل 8 أضعاف من المدارس الدولية بحيث توفر الوزارة تلك المدارس بمصروفات 15 ألف جنيه بدلا من 115 ألف جنيه.

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ووافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تشغيل مدرسة حكومية دولية بمنطقة التجمع الخامس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تطبق برامج البكالوريا الدولية الثلاث: “IB” للعام الدراسي 2018/2019، بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أن موافقة الوزير جاءت في ظل وجود إقبال متزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم، خصوصا في ضوء ما حققته كل من المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة المصرية الدولية بالمعاري من نجاحات، وحصول المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولي للبرنامج الإبتدائي من منظمة البكالوريا الدولية، ومواصفات الأيزو 9001.

وتبدأ الدراسة بمدرسة التجمع الخامس خلال شهر أكتوبر المقبل، وأكد الدكتور رضا حجازي، أن المصروفات الدراسية لن تتجاوز 15 ألف جنيه سنويًا، وأن كثافة الفصل الواحد لن تزيد عن 25 طالبًا وطالبة.

وأشار “حجازي” إلى أن العمل بهذه المدرسة سيكون بنظام المأمورية، مضيفًا أنه سوف تعقد مقابلات شخصية لاختيار المرشحين للعمل من بينهم، بالتنسيق بين مؤسسة “جرين لاند” التعليمية، وكل من إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة

بالإضافة لمدرسة البكالوريا الدولية الجديدة في التجمع الخامس، يوجد مدرستين أخرين وهما: مدرسة البكالوريا الدولية في الشيخ زايد ومدرسة البكالوريا الدولية في مدينة المعراج بالمعادي.