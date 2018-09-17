مدبولي: مشروع “مثلث ماسبيرو” أولى أوليات التطوير الحضري لمدينة القاهرة

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أمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر، بسرعة البدء فى تنفيذ مشروع مخطط تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”، مشددا على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، بخاصة بعد أن تم الانتهاء من التعامل مع الشاغلين، وكذلك أعمال الإزالة.

وأكد مدبولى، خلال الاجتماع الذي ححضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، على أن مشروع تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”، يأتي على أجندة أولويات التطوير الحضري لمدينة القاهرة في هذه المرحلة.

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ولفت الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، إلى أنه يتم البدء حاليا في التعامل مع صغار الملاك، مؤكدًا أن آلية التعاقد مع صغار الملاك (علاقة مباشرة “بيع وشراء”) بين صغار الملاك الراغبين بالتعويض النقدي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إضافة بند بالعقد “أن يحرر العقد من 3 نسخ (نسخة لكل من البائع “مالك قطعة الارض” – المشتري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” – الجهة الإدارية “محافظة القاهرة”)”.

ثم بعد ذلك سوف يتم إرسال خطابات من لجنة فحص الملكيات لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يفيد ببيانات المستحق للتعاقد، والمستندات الدالة على ملكيته لقطعة الأرض، حتى يتسنى للصندوق التعاقد بصفته مُفـوضا عن هيئة المجتمعـات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم فى الوقت نفسه إزالة الأنقاض، حيث تمت إزالة الأنقاض من مساحة 21 فداناً، وسيتم البدء على الفور في تنفيذ مخطط التطوير.