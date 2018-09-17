“الوزراء”: تخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي

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يسعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، دائما على دعم قاطرة التنمية سواء في العاصمة أو محافظات الجمهورية الأخرى.

وفي إطار الخطة التنموية للبلاد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر ، حزمة من القرارات التي تخدم جميع القطاعات في الدولة، عن طريق تخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات وذلك لأغراض خدمية وتنموية، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات المنفعة العام والتي تخدم أبناء المحافظات المختلفة.

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أما القرارات التي تتعلق بتوفير الخدمات التعليمية، فقد أمر “مدبولي” بتخصيص قطع أراض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ولصالح مديريات التربية والتعليم، من بينها قطعتا أرض بمحافظة القليوبية لإقامة مدرسة إعدادى بمدينة القناطر الخيرية، ومدرسة بمدينة طوخ، وتخصيص ثلاث قطع أراض بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة المرحوم عمرو طلعت عبد العال للتعليم الأساسى بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، ومدرسة إعدادية بمركز دار السلام، وجناح مدرسة ابتدائية بمركز جهينة، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة المنيا لإقامة مدرسة إعدادى بقرية طنبدى مركز مغاغة، كذلك تخصيص قطعة أرض بمحافظة أسوان لإقامة مدرسة تعليم ثانوى بقرية دهميت مركز نصر النوبة عليها، وتخصيص قطعة أرض بالفيوم لإقامة مدرسة إعدادية للبنات بمركز إطسا عليها.

وعن جهد واهتمام الحكومة بتحسين أوضاع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خصص مجلس الوزراء قطعة أرض بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف عليها.

وسعيا من الحكومة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطعة أرض بمحافظة القليوبية لإقامة محطة رفع صرف صحى بمركز ومدينة بنها عليها، وقطعة أرض بمحافظة سوهاج لإقامة محطة رفع صرف صحى بمركز طما.

وفي قطاع الشباب والرياضة، برز اهتمام الحكومة بالنهوض بهذا القطاع المهم، حيث تم تخصيص قطعتى أرض بمحافظة دمياط لصالح مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لإقامة مقر وملعب خماسى لمركز شباب الدهايمة بمركز كفر سعد، ومقر وملعب لمركز شباب العبيدية بقرية العبيدية بمركز فارسكور.

كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض بمركز قوص بمحافظة قنا لصالح مديرية التضامن الإجتماعى بقنا لإقامة وحدة شئون إجتماعية، وتخصيص قطعة أرض بمركز طوخ بمحافظة القليوبية لصالح منطقة القليوبية للتأمين الاجتماعى لإقامة مكتب تأمين اجتماعى، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد، وقطعة أرض بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد.

كما تضمنت قرارات، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه إطار اهتمام الحكومة بتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم لصالح مديرية أمن الفيوم لإقامة فرقة شرطة شرق الفيوم عليها، وقطعة أرض بمدينة سيوة بمحافظة مطروح لصالح مديرية أمن مطروح لإقامة موقع للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا عليها، وقطعة أرض بمركز ومدينة كوم إمبو بمحافظة أسوان لصالح مديرية أمن أسوان لإقامة نقطة شرطة، وقطعة أرض بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لصالح مصلحة الأحوال المدنية لإقامة مكتب سجل مدني.