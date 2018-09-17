عطا: إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والشهادات المعادلة خلال أيام

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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر، أن مكتب التنسيق يضع اللمسات الأخيرة، للانتهاء من تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب، قبل انطلاق العام الدراسى الجديد (2018 – 2019) بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقترب من إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب ونتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية قبل بدء العام الدراسى.

وأوضح، السيد عطا، أنه سيتم الانتهاء من كافة عمليات التنسيق المتبقية وهى نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب ونتيجة الشهادات الأجنبية خلال الأسبوع الجارى وقبل بدء العام الدراسى المقرر لها يوم السبت المقبل.

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وأكد، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق أنجز مهمة تنسيق العام الحالى فى توزيع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية بامتياز، موضحا أن تنسيق العام الحالى لم يشهد أى اعتراضات من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، مؤكدا أن تنسيق العام الحالى تم بنفس القواعد التى كان معمولا بها خلال تنسيق العام الماضى، معلنا أن تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب التسيق والشهادات الفنية ستعلن خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

ومن ناحيته، توجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالشكر للجنة العليا للتنسيق والسيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف على مكتب التنسيق، وكافة العاملين بمكتب التنسيق على الجهود الكبيرة التي بذلولها لتنسيق أكثر من 730 ألف طالب بمختلف الشهادات هذا العام، لافتًا إلى أن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم بدون أية مشاكل، فضلاً عن خدمة الطلاب وأولياء الأمور على الوجه الأكمل.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلنت في وقت سابق انطلاق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك كان في الفترة من يوم السبت الموافق 8 سبتمبر الجارى حتى يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر.