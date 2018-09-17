بعد أزمة وحدة الغسيل الكلوي بديرب نجم..طلبات إحاطة في البرلمان ضد وزيرة الصحة

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أصبح هاشتاج “ديرب نجم” تريند على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة الماضية، يأتي ذلك عقب وفاة ثلاثة مرضى غسيل كلوي، وإصابة ما يقرب من 12 مريضًا ما بين حالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية.

وفي أول تحرك برلماني رسمي، عقب أزمة وحدات الغسيل الكلوي بالشرقية، تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، غدا الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، للاستماع إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

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وقبل هذا تقدم عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بطلبات إحاطة لرئيس المجلس المستشار علي عبد العال، ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسبب حالات الوفاة بوحدة غسيل مستشفى ديرب نجم.

وأكد وهدان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر، على أهمية معرفة الأسباب الرئيسية في حالات الوفاة الثلاثة والغيبوبة لأكثر من 13 من مرضى فشل كلوي على الرغم أن هذه الوحدة افتتحت للعمل في مايو الماضي أي من 4 شهور فقط وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وشدد وهدان على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم والشدة مع كل من تسبب في هذه الكارثة ، حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين، لافتًا إلى أن معاقبة المتسبب سيكون أكبر رادع لمنع أي إهمال أو فساد داخل القطاع الصحي.

وعلى صعيد أخر، أثنى النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عضو البرلمان عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، على اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة متابعة الأزمة والبت فيها وتكليفه للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التوجه لمستشفى ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لمتابعة مشكلة الغسيل الكلوي، والتي أدت إلى وفاة 3 مرضى حتى الآن.

كذلك طالب عضو البرلمان عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بسرعة التحقيق فيما حدث أثناء أعمال الغسيل الكلوي للمرضى، وكشف جميع الملابسات والحقائق مع اتخاذ الإجراءات الصارمة ومعاقبة كل من أهمل أوقصر ، أو أي مخالفة مطالبا بإعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأى العام بشأن هذه الكارثة مع توقيع أشد العقوبات على المتسببين فيها.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، خروج 9 حالات من المصابين بسبب جلسة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم، والتى أسفرت عن وفاة 3 وإصابة 13 حالة بغيبوبة، والذين كانوا محتجزين بالعناية المركزة فى مستشفى الزقازيق الجامعى.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر فتح تحقيقات موسعة فى حادث وفاة 3 أشخاص ودخول 13 مريض فشل كلوي أخرين في غيبوبة، بقسم الغسيل بمستشفى ديرب نجم، بالشرقية والتحفظ على أجهزة غسيل الكلى.

كما كلف النائب العام فريقًا من النيابة العامة برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة لوحدة غسيل الكلى والتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات الغسيل الكلوى، وسؤال المصابين، وإجراء مناظرة لجثامين المتوفين، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وسؤال المختصين بالمستشفى.