تنظيم الإعلام تشيد بقرار القضاء الإداري في قضية LTC

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أعرب مكرم محمد أحمد الكاتب الصحفي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إشادته بالقرار الصادر من “محكمة القضاء الإداري” في قضية قناة “LTC” الفضائية.

أصدر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيان اليوم الموافق الاثنين تعليقاً على القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارية في قضية LTC الفضائية.

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نص قرار البيان الأعلى لتنظيم الإعلام

” قرار محكمة القضاء الإداري أمس برفض الشق المستعجل في الدعوى التي رفعتها قناة LTC ضد قرار المجلس بوقف بثها أسبوعين يعد انتصارا كبيرا لقرارات الأعلى للإعلام، مؤكداً أن العقوبة المفروضة على القناة انتهت اليوم بالفعل بعد مضي أسبوعين على صدوره”، وأضاف البيان “سعداء بالحكم، والمحكمة أقرت بوجهة نظرنا، والقرار يعد انتصاراً كبيراً لقرارات المجلس”

ويجدر هنا الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري قد أيدت في جلستها التي انعقدت مساء أمس تحت رئاسة رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المستشار “سامي عبدالحميد” القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث قناة LTC الفضائية، ورفض الشق العاجل، وأحالت الدعوى القضائية إلى هيئة مفوضي الدولة.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت رئاسة “مكرم محمد أحمد” قرار ينص على منع بث قناة LTC الفضائية لمدة أسبوعين بعد تسع قرارات بعقوبات ضد “برامج القناة” المختلفة بسبب وقوع تجاوزات مهنية، وتجاوزات أخلاقية بها، وهو ما جعل إدارة القناة تلجأ إلى “القضاء الإداري” من أجل وقف تنفيذ الحكم، وإعادة بث القناة مرة أخرى.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق على حرصه التام على حقوق العاملين في القناة LTC الفضائية، وإلزام إدارتها بالتكفل بهذه الحقوق، وقد شدد المجلس على أن هذا المنع جاء تنفيذاً لصحيح القانون، والمعايير، والأكواد المهنية.

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