تعرف كيف استعدت وزارة التموين لمعرض “أهلًا مدارس”

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يهل علينا العام الدراسي الجديد (2018 – 2019)، في الـ 22 من سبتمبر الجاري، وهو ما يدق ناقوسًا فوق رؤوس أولياء الأمور، حيث مصروفات المدارس والكتب االمدرسية والمستلزمات المكتبيةوالشنط المدرسية.

وحرصا من وزارة التموين على رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، قررت الوزارة إقامة معرض “أهلًا مدارس” بأرض المعارض في الفترة من الأربعاء 19 سبتمبر وحتى الثلاثاء 25 سبتمبر.

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وقد استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، الموافق 17 سبتمبر استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح معرض “أهلًا مدارس”، الذي يقام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الوزارة اليوم ، ذكر المصيلحي أن هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنظيم معارض توفير المستلزمات المدرسية بكل المحافظات.

وأكد” المصيلحي” أن المعرض كان مفترض أن يتم افتتاحه ، قبل يوم 19 سبتمبر، إلا أنه نظرا لعدم توافر مكان في أرض المعارض حتى ذلك الوقت، مضيفا أن افتتاح المعرض سيكون الأربعاء المقبل الساعة الخامسة مساء، ويتوافر فيه كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب في بداية العام الدراسي.

ويرافق وزير التموين في افتتاح معرض “أهلا مدارس” المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، والمهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، في حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

ويهدف معرض “أهلا مدارس” لمساعدة المواطنين مع بداية العام الدراسي الجديد، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة المواطنين محدودي الدخل، وتوفير احتياجات المدارس والجامعات بأسعار مناسبة، ولذلك يتضمن المعرض سلع ذات أسعار مخفضة لدعم المواطنين مع دخول العام الدراسي الجديد.

هيئة المعارض والمؤتمرات تضع ضوابط معرض “أهلا مدارس”

وضعت هيئة المعارض والمؤتمرات عدة ضوابط لخروج معرض “أهلا مدارس” بصورة لائقة منها تواجد مندوب من الشركة أثناء فترة المعرض يوميًا منذ فتح الباب أمام الجمهور وحتى فترة انتهاء المعرض.

تتيح الهيئة دخول السيارات التى تحمل البضائع طوال مدة المعرض وكذلك السيارات الخاصة بالعارضين من البوابة رقم 4 “بوابة فنجرى”مع التأكيد على منع أى سيارة تحاول الدخول من أى باب آخر.

كما قررت هيئة المعارض منع دخول سيارات نقل البضائع من بوابة “فنجرى 2 وفنجرى 3 ” وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين وزوار المعرض.

وأخطرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الشركات المشاركة بمعرض “أهلا مدارس” بالسماح بدخول بضائعهم بدءا من اليوم الإثنين 17 سبتمبر بعد الساعة 12 ظهرا وحتى 11 مساءا.

وتنفيذا للتعليمات الأمنية الخاصة بهيئة المعارض والمؤتمرات، يمنع منعا باتا تواجد سيارات نقل البضائع فى غير المواعيد المحددة لها وهى الفترة من ” 11 صباحا وحتى 8 مساءا طوال أيام المعرض”.

يذكر أن المعرض مقام بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الصناعة والتموين والغرفة التجارية، ويتضمن معرض “أهلا مدارس”، مستلزمات المدارس بأسعار خاصة تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي، دعما للتلاميذ في مختلف مراحل التعليم، حيث يلبي كل متطلبات أبناء المواطنين استعدادا للدراسة، وتشارك به شعب (الأدوات الكتابية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس والمواد الغذائية).