التعليم: أي مدرسة تطبق زيادة فى المصروفات تتعرض للمساءلة القانونية

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صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك تشديدات قوية على تنفيذ قرار الوزارة المنظمة لزيادة المصروفات، وأضاف أنه فى حال تلقى الوزارة أي شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة أو الدولية ، سيتم إرسال لجنة للتحقيق ، وحال ثبوت مخالفة المدرسة للقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات سيتم تحويلها فورا للشئون القانونية.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك متابعة دقيقة لكل الشكاوي الواردة لها من أولياء الأمور عبر الوسائل المختلفة التى سبق وأن أعلنتها الوزارة سواء عن طريق مكتب خدمة المواطنين بديوان الوزارة أو أرقام الهواتف المخصصة لذلك أو بوابة الشكاوى الحكومية ، وتحيلها للادارات المختصة ، وتعمل القانون فيها بلا استثناء .

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