“أشفي مدمن” تكشف علاقة الترامادول بارتفاع نسب الطلاق بمصر

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أعلن مؤسس حملة “أشفي مدمن” متولي سيد “إن الترامادول هو السبب الرئيس لارتفاع نسبة الطلاق داخل المجتمع المصري”.

وأكد “إن مخدر الاستروكس لعنة للشباب، وينتشر بين التي تتراوح أعمارهم من أربعة عشر عاماً إلى ستة عشر عاماً بالإضافة إلى النساء والفتيات، فالاستروكس قاتل، وهناك شاب يتوفي في كل منطقة بسببه”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن انتشار ظاهرة إدمان المخدرات بين الشباب تعد من أكثر المشاكل المجتمعية وأكثرها خطورة على المجتمع المصري، وفي ظل العديد من محاولات الدولة المصرية للتصدي لتلك الظواهر السلبية والعمل على الحد منها ظهرت محاولة بالدعم من جانب “المجتمع الدولي” حيث تشكلت حملة تسمى “أشفي مدمن” للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب.

ما هي حملة أشفي مدمن

وقد بدأ تأسيس الحملة عن طريق أحد أبناء “حي الحلمية” حيث وجد أبناء الحي الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر والسادسة والعشرين عاماً من مختلف الجنسين يتوفون بسبب المخدرات.

وأكد مؤسس حملة أشفي مدمن أن الحملات الإعلانية التي قامت بأعدادها الحملة قد ساعدت العديد من المواطنين على نشاط الحملة، وأوضح الحملة تركيز بشكل كبير على مدمنين الاستروكس رافعة شعار “لا للأستروكس”، الذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة السابقة بسبب رخص ثمنه مقارنة بأسعار المخدرات الأخرى.

وأكد أن الحملة قد قامت بعمل بروتوكول تعاون مع اثني عشر مصحة لعلاج الإدمان وتوجه الحالات إليها لتقديم دعم يصل إلى خمسين في المئة أو العلاج بالمجان للحالات الغير قادرة مادياً، وهذا يحسب كتطوع من جانب المصحات.

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