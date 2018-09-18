تنسيق القبول يعلن نتيجة الشهادات الأجنبية للقبول بالعام الجامعي الجديد

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أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 سبتمبر، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الأجنبيةن وبلغ عددهم (3804) طالب، للقبول بالعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، وذلك طبقًا لمجموع درجاتهم وحسب ترتيب رغباتهم التي قاموا بتسجيلها على موقع التنسيق، في حدود الأعداد والأماكن المحددة لكل شهادة طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا أشارت فيه إلى أنه تقدم نحو 3943 طالبا وطالبة من طلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، في فترة التنسيق الإلكتروني المعلنة لهم، مضيفه أنه تم استلام ومراجعة أوراق الطلاب المتقدمين من جميع الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية.

وأضاف البيان، أنه عدد 139طالبا وطالبة قد استنفدوا رغباتهمن لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، ولفتت الوزارة أن هوؤلاء الطلاب سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لتسجيل رغباتهم مرة أخرى.

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ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب سوف تبدأ من غدًا الأربعاء الموافق 19/9/2018 حتى يوم الخميس الموافق20/9/2018، وهو نفس النسق الذي تم اتباعه في المراحل الثلاث السابقة للتنسيق .

ومن ناحيته، أبدى رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى،سعادته لإتمام مهمة التنسيق الجامعى لهذا العام على أفضل وجه، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق أنجز مهمة تنسيق العام الحالى فى توزيع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية بامتياز.

وأوضح عطا، أن تنسيق العام الحالى لم يشهد أى اعتراضات من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، مؤكدا أن تنسيق العام الحالى تم بنفس القواعد التى كان معمولا بها خلال تنسيق العام الماضى، معلنا أن تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية والأجنبية ستبدأ غدًا الأربعاء.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد فتحت موقع التنسيق الإلكتروني لها على شبكة الإنترنت لطلاب الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية لتسجيل رغباتهم منذ يوم الثلاثاء الموافق24/7/2018 حتى يوم الأربعاء الموافق 15/8/2018، بالإضافة لقرار مد الفترة مرة أخرى لتنتهي يوم الأربعاء الموافق 12/9/2018، وياتي هذا بسبب تأخر إعلان نتائج بعض الشهـادات الأجنبية.