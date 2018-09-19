التأمين الصحي تفتتح أول مركز متميز لعلاج الهيموفيليا

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قامت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة سهير عبدالحميد بافتتاح “أول مركز متميز لعلاج مرضى الهيموفيليا” في مستشفى أطفال مص التابعة إلى هيئة التأمين الصحي.

وصرحت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم “إن القيادة السياسية داخل الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالتأمين الصحي بوجه خاص، والصحة بوجه عام”، وأوضحت “أنها تدرس إقامة مركز مماثل في صعيد الدولة المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى والافتتاحات التي سوف تتم خلال الفترة القادمة”.

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وتابعت الدكتورة سهير عبدالحميد قائلة “علاج المرضى سوف يكون بالمجان للأطفال من عمر يوم” وأشارت “إلى إن تلك الخدمات المقدمة للمرضى حق من حقوقهم، وليس مّنه من أحد”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “نزف الدم الوراثي” أو الهيموفيليا هو الاسم الذي يتم إطلاقه على أي نوع من الأمراض الوراثية المتعددة التي تسبب خلل في الجسم البشري، ويمنعه من السيطرة على عملية “تخثر الدم”، ويعد من أسباب هذا المرض عوامل تخثر البلازما.

من أعراض الهيموفيليا بشكل عام هي عبارة عن نوبات من النزيف الداخلي أو الخارجي تتراوح شدة النزف ما بين المعتدل إلى الخطير، ولكن حتى في مرض الهيموفيليا المعتدلة تزداد أعراض المرض بد عمليات الجراحة أو الصدمات الخطيرة.

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