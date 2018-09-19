الفلاحين يطالبون الزراعة بوضع استراتيجية للقضاء على طاعون الأغنام والماعز بحلول 2030

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صرح رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج قائلاً “إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد وضعت استراتيجية للقضاء على مرض طاعون الأغنام والماعز، وذلك بحلول عام 2030”

وأكد رئيس اتحاد الفلاحين “أنه يجب القضاء على مرض طاعون الماعز والأغنام بشكل تام خلال الفترة القليلة القادمة”، وأشار “إن مرض الطاعون عندما يصيب المواشي يتسبب بشكل سريع في نفوقها خلال من خمسة إلى ستة أيام فقط، حيث يحدث النفوق دون ظهور أي أعراض أخرى”.

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وتابع “إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تقدم أوجه الدعم المالي والفني واللوجستي في سبيل مكافحة، والقضاء على الطاعون في إطار الاستراتيجية العالمية بحلول عام 2030”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور “إبراهيم محروس” أكد إن هناك استراتيجية عالمية من أجل القضاء على مرض طاعون الأغنام والماعز “المجترات الصغيرة” بحلول عام 2030.

كما أكد نقيب الفلاحين محمد العقاري “إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بجهود كبيرة في محاربة مرض طاعون الأغنام والماعز، وقد تم وضع خطة عالمية من أجل القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030”.

وأضاف محمد العقاري “إن مرض طاعون الأغنام والماعز قد ظهر خلال السنوات السابقة، وقد تسبب في نفوق عدد من المواشي في المحافظات يظهر كل سنتين أو ثلاثة سنوات، وتم مواجهته، والقضاء عليه بشكل نهائي بالتحصينات، وعزل المواشي المصابة حتى لا يتم انتشار المرض بين باقي المواشي”.

وتابع “إن هناك أعراض لمرض طاعون الأغنام والماعز تتلخص في ارتفاع في درجات الحرارة مع وجود إفرازات في الأنف والعين مع وجود قرح في الفم والأسنان”.

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