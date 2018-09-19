بالفيديو: عادات سيئة قد تؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية.. تعرف عليها

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عادات سيئة يقوم بها العديد من الأشخاص، ولا يدرون مدى خطورة تلك العادة السيئة على الصحة، ومن تلك العادات السيئة تناول السجائر مع فنجان من القهوة على الريق، أعلن مدير معهد القلب الدكتور جمال شعبان قائلاً “إن السجائر أسوأ اختراع في القرن الحالي حيث أن ضحايا التدخين في العالم أكثر من ضحايا القنبلة الذرية”.

وأوضح “إن صغار المدخنين ليسوا بمأمن من أمراض القلب”، وقد جاءت تصريحات الدكتور جمال شعبان خلال لقائه الإعلامي مع الإعلامي الكبير “أحمد موسى” خلال برنامج “على مسئوليتي” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية صدى البلد.

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وأشار “إن تدخين سيجارة مع تناول فنجان من القهوة على الريق في الصباح قد يتسبب في أزمة قلبية”، وتابع “السجائر بها أربعة آلاف مادة سامة، وأربعين مادة مسرطنة، وسبعة مواد تؤدي إلى تصلب الشرايين، وتعتبر السجائر نوع من أنواع الموت البطئ”.

وشدد أن أقوى من السجائر في الضرر على الصحة هي الشيشة حيث أن شرب الشيشة يساوي عشرين سيجارة يتم تدخينها في ساعة واحدة.

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